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С коронавирусом в России госпитализированы еще 1419 человек

11:35
  • пятница
  • 10 июня 2022

Выявлено 3678 случаев

За сутки в России госпитализированы 1419 больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 3678 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 222 человека, из них госпитализированы 135 пациентов.

Выздоровели за сутки 4332 человека. Скончались 70 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18369557 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379883 летальных исхода и 17786254 выписанных.

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