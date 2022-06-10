Дети не пришли, бывшего арестовали: Бритни Спирс снова вышла замуж

Ее избранником стал фитнес-тренер

Певица Бритни Спирс после пяти лет совместной жизни оформила брак со своим возлюбленным фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Торжество состоялось накануне в доме Спирс в Калифорнии. Праздник едва не сорвал бывший муж певицы. Мужчина перелез через с забор с криками "это я муж Бритни", но его задержала полиция, пишет газета USA Today со ссылкой на источник.

"Он был задержан, на него надели наручники и арестовали за отвратительное преступное поведение", - сообщил адвокат певицы.

Всего на свадьбу были приглашены около 60 гостей, среди которых были замечены Дрю Бэрримор, Мадонна, Пэрис и Кэти Хилтон.

Дети Бритни от предыдущего брака – 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс – на свадьбу не пришли, но пожелали матери "любви и счастья". Кроме того, на торжестве не было ни отца, ни матери, ни сестры певицы.

Асгари младше Спирс на 12 лет. Он работает фитнес-тренером и пробует себя в кино. Для него брак с Бритни Спирс – первый, а для певицы – уже третий. В 2004 году она сыграла свадьбу с другом детства Джейсоном Александром, их брак продержался 55 часов. В 2004-2007 годах Спирс была замужем за Кевином Федерлайном, отцом своих детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"