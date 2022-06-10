Ликсутов: Электродепо БКЛ "Нижегородское" будет обслуживать 30 составов "Москва-2020"

Открытие электродепо создаст более 600 новых рабочих мест

В Москве продолжаются работы в электродепо БКЛ метро "Нижегородское". После их завершения оно сможет принять первые поезда "Москва-2020", сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Завершается этап строительства энергетической инфраструктуры - в него входит сооружение около 15 объектов. Без открытия депо невозможен полный запуск Большой кольцевой линии - для поддержания коротких интервалов между поездами ее пополнят 30 составов "Москва-2020", - рассказал Ликсутов.

Открытие электродепо, отметил он, создаст более 600 рабочих мест.

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