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Ликсутов: Электродепо БКЛ "Нижегородское" будет обслуживать 30 составов "Москва-2020"

12:09
  • пятница
  • 10 июня 2022

Открытие электродепо создаст более 600 новых рабочих мест

В Москве продолжаются работы в электродепо БКЛ метро "Нижегородское". После их завершения оно сможет принять первые поезда "Москва-2020", сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Завершается этап строительства энергетической инфраструктуры - в него входит сооружение около 15 объектов. Без открытия депо невозможен полный запуск Большой кольцевой линии - для поддержания коротких интервалов между поездами ее пополнят 30 составов "Москва-2020", - рассказал Ликсутов.

Открытие электродепо, отметил он, создаст более 600 рабочих мест.

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Депо "Нижегородская"
Депо "Нижегородская"
Депо "Нижегородская"
Депо "Нижегородская"
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