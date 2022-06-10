Московский "Спартак" получил нового главного тренера

Эту должность занял испанец Гильермо Абаскаль

Воспитанник футбольных академий "Барселоны" и "Севильи", 33-летний Гильермо Абаскаль занял пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак". Об этом в пятницу, 10 июня, сообщила пресс-служба команды.

Абаскаль на взрослом уровне почти не играл, а сразу сосредоточился на тренерском образовании. Он защитил магистерскую диссертацию на тему физической подготовки и реабилитации футболистов после травм.

В "Спартаке" отмечают, что Абаскаль свободно говорит на нескольких языках и имеет довольно большой опыт самостоятельной работы, в том числе за пределами Испании: он возглавлял швейцарские "Кьяссо" и "Лугано", итальянский "Асколи" и греческий "Волос".

Швейцарский "Базель" под руководством Абаскаля занял второе место в чемпионате Швейцарии, сообщает "Интерфакс".

В декабре в должности главного тренера "Спартака" был утвержден 49-летний итальянец Паоло Ваноли. Он сменил 51-летнего португальца Руя Виторию. Контракт с Ваноли был рассчитан до конца сезона-2022/23, однако была предусмотрена опция его продления на год. Тем не менее, руководство "Спартака" решило не продлевать отношения с итальянским специалистом.

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