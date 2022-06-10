Путин отметил вклад Петра I в создание мощной России

В России отмечают 350-летие первого российского императора

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям выставки на ВДНХ в Москве, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I.

В телеграмме глава государства отдал дань глубокого уважения Петру I как выдающемуся государственному деятелю и его огромному вкладу в укрепление российской государственности, в создание мощной единой державы, в развитие экономики и военного дела, науки, культуры, образования.

Путин отметил, что к 350-летию со дня рождения императора в России приурочено большое количество симпозиумов и конференций, выставок и форумов, проходящих по всей стране.

Президент выразил уверенность в том, что выставка на ВДНХ станет одним из наиболее важных юбилейных мероприятий и будет достойно выполнять высокую просветительскую и патриотическую миссию, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин очень высоко ценит роль Петра I в истории нашей страны и хорошо осведомлен о его заслугах, будучи глубоким знатоком истории.

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