В России вновь выросла безработица

Показатель достиг 687 тысяч человек

Количество официально зарегистрированных безработных в России выросло с 30 мая по 6 июня на 608 человек, до 687 тысяч. Об этом в пятницу, 10 июня, рассказали в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, составило 130,3 тысячи. Число работников, находящихся в простое, возросло на 3,7 тысячи — с 131,9 до 135,6 тысячи человек.

При этом в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" продолжается прием заявок от граждан на профессиональное обучение. Более 27,8 тысячи человек приступили к обучению, завершили его уже 2 911 россиянина.

В 2022 году запланировано обучение не менее 245 тысяч граждан, сообщает ТАСС.

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России заявили, что неотложные меры по обеспечению занятости граждан необходимо чаще предпринимать, "чем это записано в наших законах, которые были приняты в докризисный период".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"