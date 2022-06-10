ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России вновь выросла безработица

12:59
  • пятница
  • 10 июня 2022

Показатель достиг 687 тысяч человек

Количество официально зарегистрированных безработных в России выросло с 30 мая по 6 июня на 608 человек, до 687 тысяч. Об этом в пятницу, 10 июня, рассказали в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.
В России выросло число безработных

Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, составило 130,3 тысячи. Число работников, находящихся в простое, возросло на 3,7 тысячи — с 131,9 до 135,6 тысячи человек.

При этом в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" продолжается прием заявок от граждан на профессиональное обучение. Более 27,8 тысячи человек приступили к обучению, завершили его уже 2 911 россиянина.

В 2022 году запланировано обучение не менее 245 тысяч граждан, сообщает ТАСС.

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России заявили, что неотложные меры по обеспечению занятости граждан необходимо чаще предпринимать, "чем это записано в наших законах, которые были приняты в докризисный период".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Люди сидят на скамейке
Люди сидят на скамейке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.