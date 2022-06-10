Два человека упали в бак с расплавленным шоколадом на фабрике Mars в США

Работники выжили

Два работника фабрики Mars в США упали в резервуар с расплавленным шоколадом, их удалось спасти.

Инцидент произошел в штате Пенсильвания в городе Элизабеттаун. Как сотрудник попали в чан, неизвестно. Чтобы их вызволить, спасателям пришлось сделать отверстие сбоку резервуара.

Одного человека госпитализировали наземным транспортом, а другого - вертолетом, сообщил телеканалу CNN помощник руководителя службы экстренной помощи округа Ланкастер Ник Шенбергер.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента и выясняется, как люди могли упасть в емкость на заводе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"