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Два человека упали в бак с расплавленным шоколадом на фабрике Mars в США

12:48
  • пятница
  • 10 июня 2022

Работники выжили

Два работника фабрики Mars в США упали в резервуар с расплавленным шоколадом, их удалось спасти.
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Инцидент произошел в штате Пенсильвания в городе Элизабеттаун. Как сотрудник попали в чан, неизвестно. Чтобы их вызволить, спасателям пришлось сделать отверстие сбоку резервуара.

Одного человека госпитализировали наземным транспортом, а другого - вертолетом, сообщил телеканалу CNN помощник руководителя службы экстренной помощи округа Ланкастер Ник Шенбергер.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента и выясняется, как люди могли упасть в емкость на заводе.

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