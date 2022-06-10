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Собянин принял решение о развитии проекта "Московский постамат"

13:07
  • пятница
  • 10 июня 2022

Постаматами пользуются миллионы москвичей

Сергей Собянин подписал постановление о реализации проекта городской сети автоматизированных устройств доставки и выдачи отправлений "Московский постамат".

Как рассказали в столичной мэрии, за последние годы в Москве была сформирована широкая сеть постаматов. Ими пользуются миллионы жителей и гостей города.

"Вместе с тем, в настоящее время отсутствует единый порядок размещения постаматов на объектах городской собственности и общедоступных территориях, что объективно сдерживает дальнейшее развитие услуг автоматизированной доставки", - подчеркнули в пресс-службе мэрии

Предполагается, что в рамках проекта "Московский постамат" будет реализована возможность недискриминационной установки постаматов различных операторов: во дворах и на других общедоступных городских территориях; в культурно-досуговых и социальных учреждениях - библиотеках, музеях, фитнес-центрах, поликлиниках и других; на транспортных объектах - в вестибюлях станций метро, МЦК, МЦД, на парковках, транспортно-пересадочных узлах и других. Решение об установке постаматов в подъездах жилых домов смогут принять сами жильцы.

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