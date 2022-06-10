Президент Финляндии отменил ужин с королем Швеции после слов Путина о Петре I

Финский лидер вернулся в Хельсинки

Президент Финляндии Саули Ниинисте отменил ужин с королем Швеции Карлом XVI Густавом после речи президента России Владимира Путина про Петра I и Северную войну.

Накануне российский лидер на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что Петр I "ничего не отбирал у Швеции", а, наоборот, возвращал.

Через несколько часов после речи Путина Ниинисте вместе с супругой вернулся в Хельсинки, хотя у него была запланирована встреча с шведским королем и его женой Сильвией, пишет Daily Mail.

В то же время в Хельсинки и Стокгольме отрицают, что отъезд Ниинисте связан с выступлением Путина.

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