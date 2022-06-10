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Лавров счел санкции Украины недостойными ответа

13:17
  • пятница
  • 10 июня 2022

Киев ввел рестрикции в отношении представителей российской власти

Санкции Украины в отношении российского руководства недостойны какого-либо ответного шага со стороны Москвы. Такое заявление в пятницу, 10 июня, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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9 июня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении высших должностных лиц России. В составленный украинским лидером черный список попали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, министр обороны России Сергей Шойгу.

Комментируя это решение украинских властей, глава МИД России усомнился в том, "что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны".

В связи с этим Сергей Лавров напомнил о поговорке "Чем бы дитя ни тешилось", сообщает ТАСС.

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