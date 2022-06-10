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В ООН объяснили рост цен на продовольствие

14:37
  • пятница
  • 10 июня 2022

Причина - не в его дефиците, считают в организации

Рост цен на продовольствие объясняется паникой и спекуляциями. С таким заявление в пятницу, 10 июня, выступил специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Оливье де Шуттер.
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По словам представителя международной организации, настоящая причина повышения цен не в том, что не хватает продовольствия, а в панике, охватившей рынки из-за неясности сроков завершения конфликта на Украине.

Некоторые финансовые игроки извлекают прибыль из этой неопределенности, спекулируя на рост, механически провоцируя его, отметил де Шуттер.

Спецпредставитель ООН указал на необходимость успокоить рынки — обеспечить больше прозрачности о состоянии запасов продовольствия. Главная доля таких резервов находится в руках частных операторов, крупных торговцев зерновыми, не участвующих в обмене информацией, в которой нуждаются правительства, чтобы успокоить нервозность рынков, цитирует де Шуттера "Интерфакс".

Ранее постоянный представитель России в Женеве Геннадий Гатилов рассказал, что в ООН собираются решать проблему вывоза украинского зерна из черноморских портов "пакетно". По словам дипломата, это предполагает "вывоз зерна из России и украинского зерна — это вторая часть пакета". При этом с российской стороны никаких препятствий для вывоза зерна нет.

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