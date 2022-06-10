Деятельность Владимира Путина одобрили 78,3% россиян

Показатель вырос за неделю

Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина с 30 мая по 5 июня 2022 года составил 78,3% (+ 0,1 п.п. за неделю). Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные в пятницу, 10 июня.

Уровень положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина и федерального правительства России за последнюю неделю составили 53,4% (+0,9 п.п. за неделю) и 52,9% (+1,8 п.п. за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,8% респондентов (-0,2 п.п. за неделю), главе кабмина Михаилу Мишустину – 63,5% (+0,2 п.п. за неделю), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса ВЦИОМ выяснилось, что 44% россиян считают, что быть патриотом — значит защищать свою страну от любых нападок и обвинений. Еще 34% полагают, что быть патриотом — значит стремиться к изменению положения дел в стране для обеспечения ей лучшего будущего.

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