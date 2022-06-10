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Лавров перевел на язык танца отношения с Западом

13:38
  • пятница
  • 10 июня 2022

Танцевать танго нужно вдвоем

Россия готова к диалогу с западными странами, но не видит ответных действий. Об этом журналистам заявил министр иностранный дел России Сергей Лавров.

"Мы по-прежнему открыты к диалогу, но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейк-дансом в одиночку", - сказал он.

Ранее Лавров счел санкции Украины недостойными ответа со стороны Москвы. В связи с этим министр напомнил о поговорке "Чем бы дитя ни тешилось".

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