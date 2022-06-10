Куренков вручил Орден мужества пиротехнику МЧС

Мужчина получил ранение при разминировании на Донбассе

Орден мужества за самоотверженность при разминировании на территории Донбасса получил сегодня пиротехник Евгений Вырупаев. Боевую награду герою вручил лично глава МЧС Александр Куренков. Церемония прошла в столичном госпитале имени Вишневского, где старший лейтенант проходит лечение после тяжёлого ранения.

- Спасибо за службу. Спасибо за самоотверженность, за решительность. Настоящий герой, честное слово. Всё, что в наших силах, всё, что в силах министерства, мы сделаем, поможем обязательно", - сказал Куренков.

- Хочу как можно быстрее встать в строй, - заявил военный.

- Восстанавливаетесь, мы вас ждём. Спасибо за службу, - ответил министр.

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