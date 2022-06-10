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Куренков вручил Орден мужества пиротехнику МЧС

14:42
  • пятница
  • 10 июня 2022

Мужчина получил ранение при разминировании на Донбассе

Орден мужества за самоотверженность при разминировании на территории Донбасса получил сегодня пиротехник Евгений Вырупаев. Боевую награду герою вручил лично глава МЧС Александр Куренков. Церемония прошла в столичном госпитале имени Вишневского, где старший лейтенант проходит лечение после тяжёлого ранения.

- Спасибо за службу. Спасибо за самоотверженность, за решительность. Настоящий герой, честное слово. Всё, что в наших силах, всё, что в силах министерства, мы сделаем, поможем обязательно", - сказал Куренков.

- Хочу как можно быстрее встать в строй, - заявил военный.

- Восстанавливаетесь, мы вас ждём. Спасибо за службу, - ответил министр.

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Александр Куренков вручил Орден мужества пиротехнику МЧС
Александр Куренков вручил Орден мужества пиротехнику МЧС
Орден мужества
Орден мужества
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