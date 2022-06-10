В Москве стартовал первый Российский конгресс по нумизматике

Организатором масштабной встречи стал Музей международного нумизматического клуба

Клад для настоящих ценителей. В Москве проходит первый Российский конгресс по нумизматике. Любители и профессионалы из разных стран делятся опытом, обсуждают новейшие исследования в области и редкие находки. Ведь всего в одной монете может отражаться целая эпоха или знаменательное историческое событие.

Более 200 участников со всей страны и из разных точек мира. Историки, археологи, музейные работники, коллекционеры, эксперты, ценители и просто любители старины. Их объединяет одна страсть - монеты всех времён и народов. Это первый Российский Конгресс по нумизматике. Он проходит в Москве.

"Нумизматика объединяет огромное количество людей. Её, наверное, главной особенностью является то, что в ней вместе работают и любители, и профессионалы", - заявил старший эксперт Музея международного нумизматического клуба Богдан Берковский.

"Последние 20 лет нумизматика взлетела и на таком полёте высоком очень находится. Парит в небе. Потому что последние 20-30 лет - это расцвет нумизматики в нашей стране", - заявил начальник отдела выставочно-экскурсионной деятельности выставочного комплекса АО "Гознак" Андрей Богданов.

Здесь делятся собственным опытом, обсуждают монетные находки, новинки в личной коллекции, новейшие исследования в истории денежного обращения. Организатором такой масштабной встречи стал Музей международного нумизматического клуба.

"Музей международного нумизматического клуба основан Вагитом Алекперовым на основе его личной коллекции, которая представляет собой совершенно уникальное явление как для России, так в общем-то и для мира. В коллекции музея представлены античные монеты, наиболее полная коллекция русских золотых монет", - сообщил Берковский.

Редкие античные монеты из собрания музея можно увидеть на выставке "Пришёл. Увидел. Победил. Великие римские императоры". Её экспонаты - это настоящая портретная галерея: изображения многих правителей тех времён дошли до нас лишь на денежных знаках. Многие из них - единственные в мире.

Ксения Игнатова и Владимир Черных. "ТВ Центр".

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