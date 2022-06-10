Сотни мастер-классов и театральных шоу: как устроен фестиваль "Времена и эпохи"

Мероприятие сегодня посетил мэр Москвы Сергей Собянин

Игры и забавы Древней Руси, походы князя Владимира и победы Александра Невского. В столице продолжается фестиваль "Времена и эпохи". Его участниками стали люди со всей страны. Две тысячи реконструкций. Полторы тысячи часов мастер-классов. Одну из площадок сегодня посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

XIX век. Время наполеоновских войн. В лагере 1-го Пионерного полка - в современном понимании это инженерные войска - день начинается с хозяйственных работ. Уход за орудиями. Банником чистят ствол 6-фунтовой пушки. Реконструкторы - нарасхват. Вопросы - как пушка обслуживалась, как происходил выстрел - не иссякают.

Рядом с биваком служивых - бальный зал под открытым небом. На площади у Никитских ворот вальсирующие пары кружатся в танце. От накрахмаленных кринолинов захватывает дух.

Исторический фестиваль "Времена и эпохи" телепортирует на 200 лет назад. Гостей встречают по русской традиции (см. видео репортажа).

В этом году любимый москвичами фестиваль - 10-й по счёту. Он посвящен победам отчизны.

"Такой год богатый на интересные даты - 450 лет назад победили Крымского хана, который шёл на Москву. 410 лет назад Минин и Пожарский выбили польских интервентов из Москвы, 210 лет - Наполеон бежал из Москвы, 80 лет тому назад закончилась битва под Москвой, когда были разбиты немцы. Огромное количество славных дат можно увидеть на площадках по реконструкции", - сообщил Собянин.

На 61 площадке - в центре и на окраинах - словно ожившие страницы истории. За достоверность отвечают реконструкторы. Пешие и конные. Учат строевому шагу и как идти в атаку.

"Чаще всего спрашивают, кто я. Всем приходится объяснять, что я поляк. Спрашивают, на чьей стороне служили поляки? Я объясняю, и на стороне России, и Франции. Поскольку был раскол", - рассказал Антон Малахов (Первый польский уланский клуб).

Шатер главнокомандующего русской императорской армией - дежурный генерал со своим адъютантом составляет приказ. По соседству - дамский салон. Каждый может стать активным участником.

На Покровском бульваре - путешествие в эпоху Александра Невского, на Страстном - освобождение Москвы от польских интервентов. Пушкинская площадь - времена Петра Первого. Столица приглашает в увлекательное путешествие.

"Мне кажется, это такая мечта - увидеть Москву середины XIX века. Как здесь всё было. Эта мечта немножко осуществилась", - заявила Карина Тевосян.

Фестиваль "Времена и эпохи" проходит в столице по 13 июня включительно.

Анастасия Мартынова, Александр Медведев, Сергей Ким, Владислав Подымский, Сергей Смирнов, "ТВ Центр".

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