Другой Чехов и бал ирисов: куда пойти и чем заняться в эти выходные в Москве

Москвичей ждут длинные выходные

Открыть для себя другого Чехова смогут те, кто придёт в пятницу вечером в "Театр Сатиры". Там премьера - спектакль с интригующим названием "Дядя Жорж". Хрестоматийная драматургия предстанет в новом прочтении, весьма экстравагантном.

В "Театре Сатиры" появился "Дядя Жорж". Яркий, ироничный и беспощадный. Именно таким предстаёт Чехов в прочтении Сергея Газарова. В основе постановки две пьесы - "Леший" и "Дядя Ваня". А результат один. Спектакль получился незабываемый.

"То, что это абсолютный космос, это для нас для всех очевидно. Весь и ужас состоит в том, что не меняемся мы!" – говорит Газаров.

Посмотреть на себя со стороны можно и в музее. "Точка зрения" в музее Русского импрессионизма - это не просто выставка, а тонкий психологический эксперимент. Таким видел себя Репин (см. видео), а это он на портрете Бродского. Сразу видно, любимый ученик! Редкий Фальк - глазами супруги, потрясающие Родченко со Степановой. Автопортрет Фаворского с женой и её чувственный ответ – как кураторы говорят: чистой воды селфи столетней давности.

Художникам порой не нравился взгляд со стороны. Чудесный портрет кисти Малявина его модель Остроумова-Лебедева забраковала.

"Она считала, что она там не похожа. И как-то совершенно в эмоциональном плане ни-ка-кая получилась!" – говорит куратор выставки "Точки зрения" Наталья Свиридова.

Вот кто не жаловался на свои портреты, так это Шаляпин. Он и сам великолепно рисовал, создавая яркие образы. Разносторонний был человек.

На ВДНХ представляют автомобильную техновселенную. В музее Гаража особого назначения - футуристическая графика, авангардные мотоциклы и машины мечты: от вездехода "Арго" до гоночного "Москвича".

"Создан он на Московском заводе всего в двух экземплярах. Машину предполагалось использовать специально для гонок", - рассказывает экскурсовод выставки "Секретный гараж" Алексей Насонов.

"Спортивные выходные" - на высоте! Проект невероятно популярен. А тренировки на крыше Северного речного вокзала вызвали восторг участников.

"Подобрано 20 площадок, популярных площадок в 10 округах Москвы. Так что каждый может выбрать для себя удобное место ближе к дому или к центру", - говорит капитан проекта "Спортивные выходные" Александр Рудаш.

Ни с одной крыши столицы нельзя досконально рассмотреть изящество пионов и ирисов. Они правят бал в Ботаническом саду МГУ.

"Пион наряду с ирисами - это один из самых красивых цветов начала лета. Поэтому не случайно они вошли в наш летний фестиваль пионов и ирисов в Аптекарском огороде", - рассказывает главный садовник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Антон Дубенюк.

На фестивале можно наконец-то познакомиться с российскими сортами. Жемчужные, лимонно-желтые, тёмно-пурпурные: разные, но такие же красивые и притягательные, как сама Москва.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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