ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Новой Москве выпустили на волю краснокнижных зайцев

15:16
  • пятница
  • 10 июня 2022

Освоились они не сразу

Сегодня в Новой Москве выпустили в дикую природу редких краснокнижных зайцев. Так в городе восстанавливают популяцию этих животных.

16 беляков и столько же русаков привезли в контейнерах и тут же отпустили на волю. Но зайцы, выращенные в вольерах, решились на побег не сразу. Несколько минут ориентировались на местности, прислушивались, принюхивались, и только затем неторопливо направились в лес.

Эти животные на настоящих просторах впервые. Но зоологи надеются, что зайцы быстро здесь адаптируются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Выпуск зайцев на волю
Выпуск зайцев на волю
Лес
Лес
Выпуск зайцев на волю
Выпуск зайцев на волю
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.