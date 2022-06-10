В Новой Москве выпустили на волю краснокнижных зайцев

Освоились они не сразу

Сегодня в Новой Москве выпустили в дикую природу редких краснокнижных зайцев. Так в городе восстанавливают популяцию этих животных.

16 беляков и столько же русаков привезли в контейнерах и тут же отпустили на волю. Но зайцы, выращенные в вольерах, решились на побег не сразу. Несколько минут ориентировались на местности, прислушивались, принюхивались, и только затем неторопливо направились в лес.

Эти животные на настоящих просторах впервые. Но зоологи надеются, что зайцы быстро здесь адаптируются.

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