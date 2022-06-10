Собянин вручил государственные награды выдающимся москвичам

Церемония прошла в Белом зале мэрии

В преддверии Дня России Сергей Собянин вручил награды выдающимся жителям столицы. Торжественная церемония прошла в Белом зале мэрии.

Орденами Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, почётными грамотами и благодарностями президента, а также городскими знаками отличия, отмечены более 40 москвичей. Это представители различных отраслей, которые проявили высокий профессионализм и ответственность.

Мэр подчеркнул, именно благодаря им наша страна развивается и преодолевает все трудности.

"С наступающим праздником, большим праздником - с днём нашей любимой страны, с Днём России! Страна доказала, что несмотря на все испытания, одерживает победы, становится сильной, самостоятельной, устремлённой в будущее. Именно благодаря гражданам России и москвичам, которые находятся здесь, в этом зале, миллионам людей, которых вы представляете, это происходит", - заявил Сергей Собянин.

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