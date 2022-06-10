ЦБ снизил ключевую ставку до досанкционного уровня

Показатель составляет 9,5%

Совет директоров Банка России в пятницу, 10 июня, принял решение снизить ключевую ставку с 11 до 9,5% годовых. На этом уровне показатель находился в феврале до введения западных санкций.

Как отмечает регулятор, последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

ЦБ намерен принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, сообщается на официальном сайте регулятора.

26 мая состоялось внеочередное заседание совета директоров Центробанка, на котором было принято решение снизить ключевую ставку с 14% до 11%. При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банку России удалось защитить финансовую стабильность в России и не допустить раскручивания инфляционной спирали.

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