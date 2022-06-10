Путин принял президента Туркмении в Кремле

Этот первый зарубежный визит нового туркменского лидера

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в пятницу, 10 июня, прибыл в Москву с рабочим визитом. В Кремле его принял российский лидер Владимир Путин. Бердымухамедов впервые приехал в Россию в качестве главы государства.

Путин отметил, что первый зарубежный визит нового президента Туркмении именно в Россию лишний раз подчеркивает особый характер отношений двух государств.

Лидеры двух стран намерены обсудить комплекс вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.

В ходе встречи состоится подписание декларации об углублении стратегического партнерства между Россией и Туркменией. Путин подтвердил, что стороны подпишут "очень важный документ" о развитии двусторонних отношений, сообщает ТАСС.

Сердар Бердымухамедов — сын предыдущего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, ранее занимавший должность вице-премьера туркменского правительства. В марте 2022 года он одержал победу на выборах главы государства, набрав 72,97% голосов избирателей.

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