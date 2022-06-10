Клиенты обвинили Black Star Fitness в мошенничестве

Владельцы бизнеса отказываются общаться с людьми

Клиенты обвиняют престижный фитнес-клуб в мошенничестве. Компания знала, что скоро закроется, но продавала годовые абонементы, заманивая скидками. Теперь, когда всё оборудование уже вывезено из залов, владельцы бизнеса отказываются общаться со своими клиентами.

Обманутые клиенты фитнес-клуба Black Star в очередной раз пытаются попасть внутрь башни "Меркурий" в Москва-Сити. Раньше они были любимыми гостями, теперь на их звонки никто не отвечает. К наплыву людей в администрации высотки уже привыкли и спешат хоть как-то уладить конфликт.

- Мы управляем башней, мы не имеем никакого отношения к фитнесу. Люди перестали платить арендную плату. Они после этого взяли и съехали.

После уговоров клиентам все-таки разрешают зайти внутрь башни.

- Здесь даже сняли пол, мы в шоке, ничего нет. Очень обидно то, что кинули со спортом, это святое.

Этот фитнес-клуб работал с 2018 года. К нему с самого начала было много вопросов. Администрация обещала, что откроется бассейн. Люди верили и покупали абонементы.

"Меня кормили завтраками шесть месяцев. Потом сказали, что бассейн в этом году не появится, ждите следующего. Так я отходил первый год", - рассказал Станислав Миронов, обманутый клиент фитнес-клуба.

В этом году клуб начал предлагать суперскидки. Анна Блинова купила абонемент после майских праздников. Успела позаниматься только три раза.

"Акция - абонемент за 46 тысяч. Он был в два раза дороже. Где-то в районе 100 тысяч", - говорит Анна Блинова, еще один обманутый клиент фитнес-клуба.

Карты в клубе продавали до последнего. Хотя руководство, по всей видимости, понимало, что с июня придется закрыться.

"Мы были уверены, что договоримся о новых условиях с арендодателем. Когда стало четко понятно, что арендодатель разорвал отношения договорные, мы сразу уведомили всех", - сказала гендиректор Black Star Fitness Оксана Кошурникова.

Клиентам сообщили, что они остались без фитнеса, в смс – оно пришло в три часа ночи накануне закрытия.

"Слухи ходили давно. С апреля месяца примерно на ЦИАН висело объявление о сдаче в аренду помещения", - говорит бывший клиент фитнес-студии Дарья Медведева.

"Прощать такие вещи, мне кажется, неправильно. Потому что мы все-таки в правовом обществе живем. Я думаю, нужно отстаивать свои интересы", - сказал Станислав Миронов, обманутый клиент фитнес-клуба.

Клиенты клуба уже написали коллективные заявления в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор. По словам юристов, ситуация напоминает карточный домик. У компании явно давно были финансовые проблемы.

"Да, действительно, вызывает вопросы возможность этой компании рассчитаться по своим обязательствам. И здесь, как правило, преимущество получают те, кто быстрее обратился в суд с иском о возмещении денежных средств", - объяснил адвокат Алексей Михальчик.

Владельцы фитнес-клуба, рискуя оказаться в суде по подозрению в мошенничестве, вновь дают обещания - карты в другие клубы или деньги. Но с обманутыми клиентами пока никто не связывался.

Екатерина Гоголева, Константин Степанов-Молодов, "ТВ Центр".

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