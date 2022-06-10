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Митволь заключил сделку со следствием и признал свою вину

14:42
  • пятница
  • 10 июня 2022

Он заключил досудебное соглашение

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь заключил сделку со следствием и признал свою вину.
Суд арестовал Митволя по делу о крупном мошенничестве

Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. В скором времени он изобличит других людей, причастных к совершению преступления.

"Не хочется верить в фабулу обвинения, но и не верить невозможно. Сегодня Олег сам признал вину и заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение)", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее центральный райсуд Красноярска до 24 июля 2022 года арестовал экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных связанной с ним организации на строительство красноярского метро.

Олег Митволь с 2004 по 2009 годы занимал пост замруководителя Росприроднадзора, с 2009 по 2010 годы был префектом Северного административного округа Москвы.

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