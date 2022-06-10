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Генсек НАТО лично отправится в Финляндию и Швецию

14:59
  • пятница
  • 10 июня 2022

Государства претендуют на членство в альянсе

Генеральный секретарь Североатлантического альянса намерен посетить с личным визитом Финляндию и Швецию, которые подали заявки на вступление в НАТО. Об этом в пятницу, 10 июня, рассказали в пресс-службе военного блока.
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В воскресенье, 12 июня, в Финляндии Столтенберг проведет встречи с президентом и министром иностранных дел, в понедельник, 13 июня, в Швеции встретится со шведским премьер-министром.

По итогам обеих встреч запланировано проведение совместных пресс-конференций, сообщает РИА Новости.

Пока генсек НАТО находится на больничном — Йенс Столтенберг отменил поездку в Берлин из-за опоясывающего лишая. Болезнь диагностировали после перенесенного в мае коронавируса. В связи с этим глава альянса проведет свой запланированный визит в Германию и Румынию дистанционно, а не лично.

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