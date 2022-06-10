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Собянин открыл новую станцию "Печатники" МЦД-2

15:07
  • пятница
  • 10 июня 2022

Транспортная доступность улучшается для трех районов Москвы

На юго-востоке Москвы ко Дню России появился уникальный новый вокзал. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на открытии новой станции "Печатники" МЦД-2.
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По словам мэра, "Печатники" объединят второй маршрут Московских центральных диаметров, Люблинско-Дмитровскую ветку метро, а также Большую кольцевую линию метрополитена.

"Уже сегодня улучшается транспортная доступность для трех районов Москвы численностью около 300 тысяч человек. 50 тысяч человек только живут в шаговой доступности", - сообщил Собянин.

Отмечается, что новая современная станция по своим масштабам превосходит даже Восточный вокзал. При этом, отметил мэр, в 2022 году власти планируют открыть семь таких станций.

На церемонии открытия "Печатников" также присутствовал генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров. Он сообщил, что сейчас уже около 500 тысяч человек пользуются Московским диаметром, передает АГН "Москва".

"Мы установили несколько месяцев назад очередной рекорд по МЦК - 596 тысяч человек. Предыдущий был в 2019 году", - добавил Белозеров.

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Станция "Печатники" МЦД-2
Сергей Собянин открыл новую станцию "Печатники" МЦД-2
Сергей Собянин открыл новую станцию "Печатники" МЦД-2
Станция "Печатники" МЦД-2
Станция "Печатники" МЦД-2
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