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Швейцария присоединилась к шестому пакету антироссийских санкций ЕС

15:33
  • пятница
  • 10 июня 2022

Государство синхронизировало свой список подсанкционных лиц с перечнем Евросоюза

Власти Швейцарии поддержали шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, включающий частичное эмбарго на поставки российской нефти. Об этом в пятницу, 10 июня, рассказали в Федеральном совете государства.
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Швейцарское правительство одобрило новые рестрикции ЕС против России и Белоруссии, а также поручил департаменту экономики адаптировать постановление, касающееся шагов, связанных с ситуацией на Украине.

Кроме того, Швейцария ввела финансовые санкции и запрет на въезд в страну еще для 100 человек из числа граждан России и Белоруссии, синхронизировав свой перечень подсанкционных лиц с аналогичным списком Евросоюза, сообщается на официальном сайте Федерального совета.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал государства, которые ввели наибольшее число антироссийских санкций. Швейцария вошла в первую тройку — по состоянию на 19 мая государство ввело 1361 ограничительную меру против России.

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