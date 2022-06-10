Швейцария присоединилась к шестому пакету антироссийских санкций ЕС

Государство синхронизировало свой список подсанкционных лиц с перечнем Евросоюза

Власти Швейцарии поддержали шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, включающий частичное эмбарго на поставки российской нефти. Об этом в пятницу, 10 июня, рассказали в Федеральном совете государства.

Швейцарское правительство одобрило новые рестрикции ЕС против России и Белоруссии, а также поручил департаменту экономики адаптировать постановление, касающееся шагов, связанных с ситуацией на Украине.

Кроме того, Швейцария ввела финансовые санкции и запрет на въезд в страну еще для 100 человек из числа граждан России и Белоруссии, синхронизировав свой перечень подсанкционных лиц с аналогичным списком Евросоюза, сообщается на официальном сайте Федерального совета.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал государства, которые ввели наибольшее число антироссийских санкций. Швейцария вошла в первую тройку — по состоянию на 19 мая государство ввело 1361 ограничительную меру против России.

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