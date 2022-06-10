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Мишустин выделил народным промыслам авансом 500 миллионов рублей

15:22
  • пятница
  • 10 июня 2022

Премьер прежде посоветовался с президентом Путиным

Народные промыслы получат дополнительную поддержку от правительства. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выделено 500 миллионов рублей. Финансы предприятия получат авансом.

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"Я вчера поздно вечером советовался с президентом, в том числе по сегодняшней поездке… приняли решение добавить полмиллиарда рублей к этим субсидиям. Это серьезная сумма, которая для 86 предприятий, которые есть в реестре, будет хорошей подмогой и опорой", - сказал Мишустин на встрече с представителями предприятий народных художественных промыслов.

В федеральном бюджете текущего года на поддержку народных художественных промыслов уже предусмотрено 600 миллионов рублей. Премьер пояснил, что эти средства позволят предприятиям компенсировать часть расходов, в том числе на сырье и материалы. А постановление правительства, подписанное 10 июня, совершенствует правила этой поддержки. Теперь она будет предоставляться авансом - компенсацию можно будет получить сразу, не дожидаясь конца месяца, приводит слова Мишустина ТАСС.

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