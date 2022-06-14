Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Тельцам и Скорпионам следует обратить внимание на свои расходы и избегать необдуманных действий

Овны

Бросить учебу, резко взять отпуск и уехать – такие мысли будут атаковать вас в это полнолуние. Если все это давно продумано и не хватало лишь решительности, то делайте шаг!

Тельцы

В это финансовое полнолуние деньги могут как приходить, так и оставлять вас. Избегайте необдуманных действий: сегодня не нужно инвестировать или давать в долг.

Близнецы

Полнолуние в противоположном знаке – это момент, когда в отношениях либо ставится точка, либо принимается какое-то принципиальное решение. Что бы вы ни задумали, удачи вам в этом!

Раки

Полная Луна в Стрельце поднимает тему здоровья, заботы о себе, образе жизни. Вы пожинаете плоды и можете определить, насколько правильной тактики придерживались.

Львы

Полнолуние в родственном для вас знаке Стрельца – это промежуточный итог в творчестве или в делах детей. Также вы можете оценить свои успехи в спорте или личной жизни.

Девы

В домашних делах появятся результаты, а если их нет, значит, вы недостаточно уделяли им внимание. Присмотритесь также к погоде в доме: в семье может назревать конфликт!

Весы

В ближайшее время вы получите какие-то документы, справку, новый паспорт либо официальный ответ. Весы-блогеры смогут оценить результаты труда за месяц: они будут заметны!

Скорпионы

Это полнолуние позволит вам сделать вывод о своем финансовом положении: достаточно ли вы зарабатываете? Начинать что-то новое не стоит, работайте пока над ошибками.

Стрельцы

Полнолуние в вашем знаке часто вызывает ощущение переполненности эмоциями. Сейчас нужно перегруппироваться, снять с себя какие-то обязанности, освободиться от лишнего!

Козероги

Не стоит винить себя во всех грехах, даже если вы убеждены, что напортачили в каком-то деле. Посудите сами: разве от самобичевания вы станете сильнее или умнее? Просто сделайте выводы.

Водолеи

Полнолуние говорит о том, что у вас уже полна коробочка эмоций по отношению к кому-то из друзей или единомышленников. Если эти связи исчерпали себя, их надо заканчивать!

Рыбы

Присмотритесь внимательно к тому, как к вам относятся на работе или учебе, какая у вас там репутация. Если положение вещей вас не устраивает, значит, пора расти и развиваться.

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