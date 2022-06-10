В школах России может появиться еще один курс истории

Об этом рассказали в Минпросвещения

Министерство просвещения России обсудит вопрос о введении в старших классах российских школ дополнительного курса "Россия — моя история". Об этом в пятницу, 10 июня, рассказал руководитель ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, инициатива введения такого курса исходила от самих старшеклассников. Кравцов выразил мнение, что "это интересное, правильное, своевременное предложение, идея — ввести в старших классах, 10-х или 11-х, или только в 11-м классе, такой курс".

В новом курсе, по мнению Кравцова, можно было бы "еще раз пройти всю историю нашей страны, которая начинается с основной школы", однако "уже на новом уровне".

Глава Минпросвещения отметил, что такой курс может быть рассчитан не только на старшеклассников, но и на студентов учреждений среднего специального образования, сообщает АГН "Москва".

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее рассказал, что на фоне глобальных перемен в мире особенно важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи, знанию родного языка, культуры, традиций, развивать интерес к изучению истории Отечества.

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