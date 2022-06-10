Эксперты высоко оценили комплексное развитие бывших промзон Москвы

Столица ведет последовательную политику в создании комфортного города

Механизм комплексного развития бывших промзон столицы набирает обороты и способен значительно изменить облик города. Такое мнение высказал член МРО "Деловая Россия", эксперт по вопросам развития и господдержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк.

По его словам, столица ведет последовательную политику в создании комфортного для работы и жизни города. "Этот подход позволяет не просто создать на территории пустующих или используемых не по назначению бывших заводов и фабрик удобную и комфортную для жизни и работы горожан среду, но и повысить устойчивость Москвы в условиях экономической турбулентности", - отметил Алексей Хижняк.

Как стало известно, комплексное развитие ждет бывшие промзоны "Южное Бутово" и "Автомоторная". Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря этому там появится более 16 тысяч рабочих мест. О важности данного шага рассказала доцент Московского государственного гуманитарно-экономического университета Инна Литвиненко.

"Основные плюсы состоят в оживлении экономической активности территорий посредством создания значительного числа новых рабочих мест и стимулировании инвестиций за счет строительства и запуска социально-значимых проектов", - отметила она.

Со своей стороны вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что на данный момент в Москве заключено 7 договоров о комплексном развитии территорий общей площадью более 100 гектаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"