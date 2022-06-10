Вновь под огнем ВСУ: кадры из Донецка

Украинские боевики бьют по городу из артиллерийских установок

В Северодонецке российские подразделения блокировали группировку украинских боевиков на территории завода "Азот". Все пути отступления для них отрезаны. Как сообщил посол Луганской народной республики в нашей стране Родион Мирошник, радикалы пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия, но получают ответ, что единственный вариант для них - это сдача в плен. Тем временем в ДНР под огнем ВСУ снова оказался Донецк и окрестности.

Кадры из Донецка. Город снова находится под огнём украинских националистов. Боевики бьют в пятницу по городу из артиллерийских установок калибром 155 миллиметров. Это натовское вооружение, которое поставляется на Украину.

В результате обстрелов погибло пять мирных жителей. 14 - ранено. Повреждён газопровод и 15 жилых домов. Власти Донецкой народной республики заявляют: всего за прошедшие сутки под огнем украинской армии оказались 16 населенных пунктов. В ЛНР серьезнейшему обстрелу подвергся город Стаханов.

Число погибших при обстреле Стаханова выросло до 22 человек. Такие данные приводит МЧС ЛНР. Вооруженные силы Украины выпустили по мирному городу 16 ракет из реактивной системы залпового огня "Ураган".

Военных объектов здесь нет - от обстрелов страдает гражданская инфраструктура. Реактивные снаряды просто бьют в различные точки города. Попадая в жилой сектор и убивая мирных граждан. Это намеренно. С целью запугать, а также уничтожить как социальную сферу, так и нанести наибольший урон жителям Донбасса.

Линия обороны ВСУ, проходящая по берегу Северского Донца, рушится. До Славянска по прямой осталось меньше 20 километров. Сам город пока не штурмуют, но наша артиллерия уже может дотянуться до позиций ВСУ.

Операция по освобождению Славянска фактически начинается. И это символический рубеж в освобождении всего Донбасса. В национальном парке севернее Славянска уже работают российские сапёры.

Мирная жить постепенно приходит на освобождённые территории. Строители восстанавливают дорогу между Донецком и Луганском. По железной дороге в Ростов-на-Дону из Старобельского элеватора отправлена первая партия зерна. Весом более 650 тонн.

Российские медики продолжают работать с гуманитарной миссией. Сейчас врачи приехали в Харьковскую область. Многие пациенты - пенсионеры. Местная поликлиника не работает. Проблема с медикаментами. Набор лекарств получил каждый пришедший на прием. Военные медики обещают, что будут теперь приезжать регулярно. А так в Луганске российские звёзды посещают больницы и поднимают дух раненым.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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