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Шольц назвал условие принятия Сербии в ЕС

16:00
  • пятница
  • 10 июня 2022

Без признания независимости Косова это невозможно, заявил канцлер ФРГ

Косово и Сербия должны достичь всеобъемлющего соглашения по статусу автономного края, объявившего о своей независимости. Об этом в пятницу, 10 июня, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с премьером Косова Альбином Курти.
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По словам Шольца, "невозможно двум странам, которые не признают одна другую", стать членами Евросоюза. Поэтому процесс "должен быть прагматичным".

Германский политик также заявил, что Берлин будет оказывать Приштине поддержку в вопросе визовой либерализации с Евросоюзом.

При этом Курти выступил с инициативой вступления Косова в Североатлантический альянс. Он заявил, что "НАТО должно быть в Косове до тех пор, пока Косово не станет частью НАТО", сообщает ТАСС.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный преимущественно албанцами, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии после кровопролитного конфликта в 2008 году. Независимость Приштины признали большинство западных стран. Однако Белград продолжает считать эти земли частью сербского государства.

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