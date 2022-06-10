Шольц назвал условие принятия Сербии в ЕС

Без признания независимости Косова это невозможно, заявил канцлер ФРГ

Косово и Сербия должны достичь всеобъемлющего соглашения по статусу автономного края, объявившего о своей независимости. Об этом в пятницу, 10 июня, заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с премьером Косова Альбином Курти.

По словам Шольца, "невозможно двум странам, которые не признают одна другую", стать членами Евросоюза. Поэтому процесс "должен быть прагматичным".

Германский политик также заявил, что Берлин будет оказывать Приштине поддержку в вопросе визовой либерализации с Евросоюзом.

При этом Курти выступил с инициативой вступления Косова в Североатлантический альянс. Он заявил, что "НАТО должно быть в Косове до тех пор, пока Косово не станет частью НАТО", сообщает ТАСС.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный преимущественно албанцами, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии после кровопролитного конфликта в 2008 году. Независимость Приштины признали большинство западных стран. Однако Белград продолжает считать эти земли частью сербского государства.

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