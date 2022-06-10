Громкое задержание: подробности дела Олега Митволя

Сейчас он находится в красноярском СИЗО

Центральный районный суд Красноярска арестовал бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя. Под стражей он проведёт месяц и 17 дней. Митволя подозревают в присвоении 900 миллионов рублей, которые были выделены аффилированной с ним проектной организацией на строительство метро в Красноярске. Ранее бывшего чиновника задержали в аэропорту "Внуково" при попытке выезда за рубеж.

Сообщения о том, что Олега Митволя задержали в аэропорту "Внуково", откуда он собирался вылететь в Арабские Эмираты, на лентах информагентств появилось в пятницу. Однако сама операция, которую курировала Федеральная служба безопасности, по всей видимости, прошла несколькими днями ранее. Потому как сейчас Олег Митволь уже находится в красноярском СИЗО, куда его отправил районный городской суд по делу о хищении 900 миллионов рублей.

"Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения председателю совета директоров АО "Красноярский трест" инженерно-строительных изысканий Олегу Митволю, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана Олегу Митволю по 24 июля 2022 года", - сообщила пресс-секретарь Красноярского краевого суда Оксана Веселова.

В настоящее время Олег Митволь занимает пост председателя совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий. Именно эта организация в 2019 году выиграла конкурс на корректировку проектно-сметной документации первой линии красноярского метро. Деньги на это выделили из бюджета. Однако впоследствии оказалось, что этой первоначальной суммы недостаточно. И фирма Олега Митволя попросила доплатить ещё 153 миллиона рублей.

Город подал в суд на трест, который возглавляет Митволь. Суд инициировал проведение экспертизы, которая завершилась как раз сегодня. И, похоже, её результаты не устроили правоохранительные органы, раз Олега Митволя задержали при попытке бегства из России. Тут он, правда, больше известен не в качестве бизнесмена, а, скорее, как бывший замруководителя Росприроднадзора, инициировавшего скандал со сносом печально знаменитого поселка "Речник".

Или же бывшего префекта Северного округа Москвы, где он тоже развел бурную деятельность. Закрыл гей-клуб "Душа и тело". Запретил торговлю сигаретами и пивом в ларьках, находящихся на территории его округа. Несколько раз Митволь баллотировался в Госдуму, но ни разу так и не прошел. А потом уехал в Красноярск и про него все как-то забыли до сегодняшнего дня, когда фамилия Митволь вновь попала на ленты новостей. Правда, не при тех обстоятельствах, которых бы хотелось Олегу Львовичу.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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