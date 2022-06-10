В Лондоне признали пропажу отправленного Украине оружия

По мнению европейских экспертов, это происходит из-за хаоса в стране

Часть вооружений, поставляемых Западом Украине, бесследно исчезает. Эксперты опасаются, что американская и европейская продукция военного назначения может не просто пропасть, но и оказаться на черном рынке.

"Не так легко отследить доставку, когда это приходится делать с такой скоростью. Существует риск того, что груз пропадет из-за царящего хаоса", — заявил сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира Саймон Веземан британскому телеканалу Sky News.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден недавно подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи на 40 миллиардов долларов. В Москве предупреждали Вашингтон и Брюссель, что на территории Украины эта амуниция станет законной целью для российских ВКС.

Европейские эксперты признают, что сейчас с проблемой пропажи вооружени на Украине мало что можно сделать. Однако в будущем придется разработать программу по изъятию оружия у населения.

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