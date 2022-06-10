Запад вынашивал планы разделить Россию на части

Но у них ничего не вышло

Как сказал из один из предшественников Бориса Джонсона - премьер Генри Джон Пальмерстон - у Британии нет вечных союзников и постоянных врагов, вечны и постоянны только интересы Королевства. И в эти интересы уже много веков, похоже, входит уничтожение России. Со времен экспедиции Якова Ченслера в 16-м веке из Лондона на нас отчего-то смотрят как на некое пространство для покорения и освоения. Самый простой путь для достижения цели - разделяй и властвуй - британцы применяли повсюду и очень успешно. При малейшей возможности и против России. И, собственно, этим занимались не только англосаксы. Но и практически все так называемые цивилизованные нации. В последнее время явно наблюдается обострение старого маниакального влечения на восток.

Художества американского конгрессмена Пола Массаро, размещенные им на неделе в соцсетях, возможно, и не вызвали бы никакого интереса. Подумаешь, очередные мечты о расчленении России, убого оформленные при помощи графического редактора. Однако почти одновременно с этим издание "Атлантик" выпустило статью, из которой прямо следует, что Вашингтон вполне серьезно рассматривает данную цель в качестве основной.

"Запад должен завершить проект, начатый в 1991 году. Он должен стремиться к полной деколонизации России... До тех пор, пока московская империя не будет свергнута, регион — и весь мир — не будут в безопасности. Как только Украина предотвратит попытку России реколонизировать её, Запад должен поддержать полную свободу для всех подданных Российской империи", - пишет издание.

Деколонизация - это разделение. Подданными американские журналисты именуют российские регионы, которые якобы начнут провозглашать независимость, если Россия проиграет битву за Украину. А запад этому будет способствовать, действуя по той же схеме, что и после развала СССР. Вот только тогда, с сожалением констатирует издание "Атлантик", Джордж Буш-старший якобы не решился добить Россию. Хотя Дик Чейни, занимавший на тот момент пост министра обороны США, пытался убедить президента в ошибочности данного шага.

"Как позже написал заместитель советника по национальной безопасности Роберт Гейтс, Чейни хотел увидеть распад не только Советского Союза и Российской империи, но и самой России, чтобы она никогда больше не могла представлять угрозу для остального мира", - отмечает СМИ.

Собственно, идея Дика Чейни была отнюдь не нова с исторической точки зрения. Похожие цели преследовал Наполеон. Затем Гитлер, также собравший под свои знамена почти всю Европу в надежде уничтожить Россию. Да и сами американцы были близки к тому, чтобы переплюнуть зверства "австрийского художника", возомнившего себя арием. Ведь ядерный удар по СССР в Вашингтоне действительно готовился.

"Когда мы еще находились только в стадии разработки ядерного оружия. Когда у нас появились только опытные образцы. В 1949-м году уже существовал план в США по полному уничтожению СССР. 133 атомные бомбы должны были быть брошены на нас. И тогда политикам хватило ума не осуществить этот план. Тогда мы даже ничем не могли ответить против такого агрессивного поведения и агрессивных планов США", - отметил профессор, президент Всероссийской полицейской ассоциации Юрий Жданов.

Но шанс американцами был упущен. Установился ядерный паритет, который до сих пор уберегает Россию и США от прямого военного конфликта. Однако планы расчленить нашу большую страну, тем самым уничтожив её, никуда не исчезли. Маргарет Тэтчер в 80-х намекала на то, что население СССР необходимо сократить до 15 миллионов. Стенограммы ее выступления не сохранилось, что дало повод нашим либерал говорить о том, что это фейк. Однако писатель Андрей Паршев утверждает, что лично слышал запись выступления британского премьера:

"Там прямо не говорилось, что в СССР надо оставить 15 миллионов человек, а говорилось более хитро: дескать, советская экономика совершенно неэффективна, есть лишь небольшая эффективная часть, которая, собственно, и имеет право на существование. И в этой-то эффективной части занято всего 15 миллионов человек нашего населения. Таков смысл высказывания Тэтчер, которое потом интерпретировали по-разному. Но суть в том, что с точки зрения современных политиков, которые не всегда высказываются столь откровенно, как "железная леди", оправдано существование только тех людей, которые заняты в эффективной экономике".

Пусть даже Тэтчер и не говорила этих слов публично. Зато другие западные идеологи и политики говорили. Причем, в начале 90-х идея расчленения России в некотором смысле трансформировалась. И ее стали подавать как некое благо, которое пойдет только на пользу простым людям. Вот, например, как это преподносил один из главных русофобов, люто ненавидящий Россию, ныне покойный Збигнев Бжезинский:

"России, устроенной по принципу свободной конфедерации, в которую вошли бы Европейская часть, Сибирская республика и Дальневосточная республика, было бы легче развивать более тесные экономические связи с Европой, с новыми государствами Центральной Азии и с Востоком, что тем самым ускорило бы развитие самой России".

То есть в идеале для Запада раздробить Россию на шесть, семь десятков Украин. Поставить там своих Зеленских, которые будут смотреть в рот покровителям, за бесценок распродавая ресурсы. Завладеть ими - и есть главная цель. В 90-е почти удалось. Как и многое другое, учитывая тот уровень близорукой открытости и дружелюбия, который Россия демонстрировала по отношению к Европе и США. Они этим пользовались, постепенно подминая страну под себя. А мы не мешали, наивно полагая, что сидеть тихо и не высовываться - это в интересах российского государства.

"Мне самому иногда приходит в голову мысль: может быть, мишке нашему надо посидеть спокойненько, не гонять поросят и подсвинков по тайге, а питаться ягодками, медком. Может быть, его в покое оставят? Не оставят, потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти. В сегодняшнем понимании это силы ядерного сдерживания. Как только, не дай бог, это произойдёт, и мишка не нужен, так тайгу будут сразу прибирать. Ведь мы же почти от официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь с её неизмеримыми богатствами вся принадлежит России. Как несправедливо? А отхапать у Мексики Техас – это справедливо. А то, что мы на своей собственной земле хозяйствуем, это несправедливо, нужно раздать. А потом, после этого, как только вырвут когти и зубы, тогда мишка вообще не нужен. Чучело из него сделают, и всё!" – отметил Путин.

Теперь уже не получится. Но и нам отступать никак нельзя. Это касается и Украины. И тех требований по безопасности, что Москва выдвинула к Западу. Уже понятно, что разговаривать с ним можно лишь с позиции силы. Иначе это не работает.

"Нас либо попытаются сожрать, либо очень сильно получив в челюсть и уже потом с выбитыми зубами, попытаются договориться. Потому что все эти красные линии разграничения сфер влияния запад выстраивает только тогда, когда он не может с нами совладать каким-то путем. Вооруженным, финансовым, путем давления. После Великой Отечественной войны с нами пришлось договариваться. И этот мир держался какое-то время", - рассуждает Богдан Беспалько.

Теперь же мир снова пришел в движение. Трансформации идут полным ходом. Вся прежняя система безопасности рушится. На смену ей придет новая. И для России важно отстоять свои национальные интересы, сохранив суверенитет. Потому как без наличия этой составляющей будущего у государства попросту нет.

Александр Панюшкин, "В центре событий", "ТВ Центр".

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