"Остается только молиться": американские СМИ в ужасе от политики Байдена

Белый дом и сам в отчаянии

Это лето обещает быть в Штатах по-настоящему жарким - в ближайшие месяцы две трети населения США столкнутся с перспективой отключения электроэнергии. И это лишь одна из проблем, захлёстывающих Америку. Кризис следует за кризисом и вот уже влиятельное издание Politico пишет, что нынешняя администрация в отчаянии из-за своей неспособности преодолеть волну вызовов. При этом на неделе Байден, наверное, впервые в истории США открыто признал, что именно Штаты видят себя единственным правителем человечества. Так и написал: "Я возглавил мир".

Если нет сил даже передвигать ноги, спасать мир особенно трудно. 8 июня, отправляясь на Саммит Америк, Джо Байден опять заставил всех волноваться, когда в очередной раз чуть не свалился с трапа самолёта. Впрочем, этот казус уже не мог испортить и без того заранее провальный саммит, который должен был стать символом возвращения США в Латинскую Америку и Карибский бассейн, а стал очередным доказательством потери Америкой титула гегемона.

"Не может быть Саммита Америк, если в нем не участвуют все страны американского континента", - заявил президент Мексики Андрес Мануель Лопез Обрадор.

Президент Мексики, а так же присоединившиеся к нему лидеры Боливии, Гондураса, Гватемалы, Уругвая и Сальвадора, приняли решение бойкотировать мероприятие в знак солидарности с президентами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы, которым на саммит запретил приезжать лично Байден потому что они недостаточно демократичны, чтобы сидеть с ним за одним столом.

"Просто немыслимо! И то, что теперь Гондурас и Гватемала могут последовать примеру Мексики… Это ведь страны, любящие Америку! Когда эти страны, всегда имевшие дело с Америкой, говорят: "Мы не придём на ваше шоу", - это стыд!" – говорит бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

Но самое поразительное, что Байден даже не ожидал такого массового бойкота. Напротив, он планировал по-быстренькому вернуть под крыло Вашингтона страны Латинской Америки, чтобы ослабить их отношения с Пекином и Москвой, которые укрепились во время пандемии. Дело в том, что, как это обычно бывает в кризисные времена, США спасали только себя. А Россия и Китай в Латинскую Америку поставляли вакцины, не требуя взамен смены политических режимов. Байден же даже сейчас, несмотря на открытый призыв нескольких президентов одуматься и прекратить диктовать свои правила, официально заявил, что он уже спланировал жизнь для Западного полушария на ближайшую десятилетку.

"Не вижу причины, из-за которой Западное полушарие не превратится за следующие 10 лет в самое демократическое в мире, в самый демократический регион всего мира. У нас есть всё: люди, ресурсы, больше демократий в этом полушарии, чем в каком-либо другом полушарии", - заявил Байден.

Тому, что в реальности Байдена есть не только Западное и Восточное полушария, но и ещё какие-то другие, удивляться не стоит, потому что 79-летний Джо уже давно живёт в потустороннем мире. Он даже экономические проблемы Америки объясняет какими-то загадочными терминами: "Инфляция – это проклятие нашего существования. Главным образом она затрагивает цены на продукты и на бензин".

"Ничего мистического в этом нет. И более того, все проблемы, с которыми сталкиваются администрация, они созданы деятельностью самой этой администрации. Мы знаем, что инфляция является продуктом политики администрации. Прежде всего, это безудержный рост расходов, печатание денег. Вот за последние два года как Трампом, так и Байденом, было напечатано дополнительно 6 триллионов 800 миллиардов долларов – как для стабилизационных пакетов по ковиду, так и уже вот в рамках попыток Байдена протолкнуть свою политическую повестку", - говорит профессор политологии Университета штата Теннеси, США Андрей Коробков.

Причём любые повестки Байдена и его администрации заканчиваются исключительно провалом. Складывается впечатление, что старик Джо пригласил управлять страной людей всё из той же параллельной реальности – той, в которой земля имеет больше двух полушарий. К примеру, министр финансов США, отчитываясь в Конгрессе, считает нормальным говорить, что она не обладает даром предвидения, поэтому и винить её не в чем, даже в случае краха Америки.

"Да, я ожидаю, что инфляция останется высокой, хотя я очень надеюсь, что теперь она будет снижаться", - заявила Джанет Йеллен.

"Вот до чего мы дошли: мы "очень надеемся"? Расскажите нам ещё об абортах и преступлениях с применением огнестрельного оружия. Обвините COVID и Путина, и считайте, что вы своё дело сделали. Это просто смешно", - иронизирует ведущий Fox News Такер Карлсон.

И пока американские журналисты смеются от ужаса, американские экономисты предупреждают, что на США надвигается сильнейший кризис за последние 14 лет.

"Нефть продолжит дорожать. Насколько – вопрос открытый. Но разумная оценка проводит черту в районе 130-150 долларов за баррель. Выше этого уровня начнётся разрушение спроса, так как потребление станет бить по карману. В последний раз это произошло в середине 2008 года. Тогда падение спроса сопровождалось глобальным финансовым кризисом исторических масштабов. Остаётся надеяться, что сегодня события будут развиваться иначе", - говорится в статье Foreign Policy.

Но в светлое будущее не верит даже Илон Маск. Тот самый миллиардер, у которого есть не только заводы по производству электромобилей, но и свой собственный частный космический корабль. Так вот сотрудники Маска в июне получили печальное письмо, в котором сообщалось, что компания Tesla в ближайшие дни сократит 10 процентов персонала. Причина – "очень плохое предчувствие по поводу будущего американской экономики". Так что на фоне этой новости совет демократов пересесть на электромобили кажется ещё абсурдней, чем совет французской королевы Марии-Антуанетты есть пирожные, если нет хлеба.

"Я села в свой электромобиль и проехала от Мичигана до Вашингтона в прошлые выходные. Я проезжала мимо всех заправок, и мне было неважно, насколько дорогой на них бензин", - заявляет сенатор-демократ Дебби Стебенау.

Кстати, на этой неделе Байден объявил в Америке чрезвычайную ситуацию в связи с нехваткой мощностей для производства электроэнергии. Видимо, и электромобили в Америке тоже могут скоро остановиться. Да и пересадить всех фермеров и дальнобойщиков на "Теслу" вряд ли получится. В общем, пока демократы веселятся, отсталые пользователи машин на бензине пытаются понять, как жить, если галлон бензина уже стоит 5 долларов, а на некоторых заправках в Калифорнии и вовсе доходит до 10, как никогда за всю историю Америки.

"Топливо такое дорогое, что легче купить кокаин и просто бегать", - говорит сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

Увы, но эти слова не шутка - в США полно городов, в которых уже давно живут не люди, а зомби. И это явно не американская мечта, которую так любят показывать в голливудских фильмах. И согласно последним социологическим исследованиям, 38% опрошенных утверждают, что именно из-за Байдена их жизнь стала хуже. А 46% считают, что у них даже нет шансов на улучшение условий жизни.

Что поразительно, если верить изданию Politico, то и в самом Белом доме сейчас у большинства сотрудников депрессивное настроение, потому что пришло понимание, что Байден не способен остановить ни один из кризисов. Ежедневные убийства на улицах из-за свободного ношения оружия, бездействие полиции, запуганной различными борцами за какие-то вымышленные права, рост цен на бензин, инфляция, голодающие младенцы из-за остановившихся заводов, незаконная миграция из-за популистских обещаний Байдена принять всех нуждающихся – это лишь часть проблем, которые необходимо не обсуждать, а решать немедленно. Да вот только, оказывается, в Вашингтоне еще не поняли, как именно это вообще возможно сделать.

"Это то, что мучило немало предыдущих президентов. На твоих глазах происходит множество вещей, но это не значит, что есть волшебная палочка, которая все исправит", - пишет Politico.

"Уже начинают слышатся голоса, в том числе в либеральной прессе, о том, что возможности, скажем, пиарщиков Демпартии ограниченны просто самим материалом, с которым им приходится работать. То есть демократы уже настолько напуганы перспективами поражения ноябре на выборах, что они уже достаточно открыто говорят о том, что Байден - фигура слабая, неадекватная, и поэтому изменить его иначе практически невозможно", - рассуждает профессор политологии Университета штата Теннеси Андрей Коробков.

А ещё всё больше американцев перестают верить в сказки Байдена о том, что во всех их проблемах виновата Россия. И даже продемократический телеканал CNN в редакционной статье после анализа сложившейся ситуации в стране резюмировал: "Экономика США катится в унитаз, и мы можем только молиться, чтобы никто её не смыл".

Вера Щирова, "В центре событий".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"