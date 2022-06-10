Провокация с зерном: грозит ли миру продовольственный кризис

Западу выгодно во всем обвинять Россию

Кризис вокруг Украины коснулся более чем полутора миллиардов людей в мире. Это данные ООН. И речь далеко не только о беженцах. Тут всё - и рост цен, и нарушение логистических цепочек, повлиявших на промышленность, и санкции, введенные вроде бы и против России, а в итоге ковровыми бомбардировками накрывшие всю планету, и, конечно, нехватка продовольствия. Продовольственный кризис, который в 23-м по прогнозам станет катастрофой глобального масштаба, возник далеко не сейчас, ситуация на Украине не стала его причиной, скорее, всего лишь одной из граней, но это не мешает Западу обвинять Россию в шантаже мира зерном. Своим и украинским, тем, что всё тот же Запад активно пытается вывезти из Незалежной, зная при этом, что каждый четвертый ребенок младше пяти лет на Украине недоедает, а почти 10 процентов малышей и вовсе периодически голодают. Но Западу неинтересны украинские дети, ему нужно накормить своих, он решает собственные проблемы. Украина, к слову, тоже как-то не особо беспокоится о собственных гражданах - у неё свои задачи. Глава СНБО Данилов на неделе пригрозил отказом в поставках зерна, если не будет обеспечена безопасность страны.

В чем только не обвиняли Россию по ходу проведения специальной военной операции, и вот, наконец, на Западе подошли к вещам глобальным. Москва якобы задумала устроить "голодомор" планетарного масштаба. Мол, украинское зерно должно было накормить чуть ли не всех на свете. Но злые русские решили никому его не отдавать.

"Мы знаем, что президент Путин останавливает поставки продуктов и агрессивно использует пропагандистскую машину, чтобы отвлечь или исказить свою ответственность. Он надеется, что это заставит мир уступить ему и отменить санкции. Другими словами, проще говоря, это шантаж", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

О масштабном продовольственном кризисе в следующем году заговорили в ООН. Экономисты организации посчитали, что в 2023 ряды голодающих пополнят 200 миллионов человек. Нагнетает страху и Украина, заявляя, что если её не защитят, зерна вообще никто не увидит.

Вот так на словах Украина вдруг оказывается мировой житницей, без которой человечеству никак не прожить. Но действительно ли украинский экспорт зерна настолько критичен? Президент Путин на цифрах объясняет, что это не так.

"В мире производится в год примерно 800 миллионов тонн зерна, пшеницы. Сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 миллионов тонн. 20 миллионов тонн по сравнению с тем, что производится в мире, 800 миллионов тонн, – это 2,5 процента. Но если мы будем исходить из того, что в общем объёме продовольствия в мире пшеница составляет только 20 процентов, – а это так и есть, это не наши данные, это данные ООН, – то это значит, что эти 20 миллионов тонн украинской пшеницы – это 0,5 процента, ни о чём", - отметил Путин.

Да и способен ли Киев вообще поставить на рынок 20 миллионов тонн зерна? Украина ведь и продавала его всю зиму, да и сама худо-бедно, но как-то питалась. Даже по оценкам американских властей, экспортный потенциал Незалежной - 6 миллионов тонн пшеницы и 7 миллионов тонн кукурузы. В общем, 20 никак не получается. Но объяснение пропажи запасов уже нашли и на Западе, и на Украине.

"Россия ворует наше зерно с Херсонской области, с оккупированных районов Херсонской области. Вывозит через территорию оккупированного Крыма, через закрытые порты Севастополя, в основном, или Керчи и переправляет их в другие страны по подложным документам", - рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

Есть хотят все и всегда. В этом смысле страх голода понятен абсолютно каждому. Постановочной Бучей, например, с якобы расстрелянными мирными жителями российскими военными можно пугать сколько угодно. Но для обывателя Буча где-то там далеко. А вот холодильник, который завтра окажется пустым, рядом. И виновата в этом будет Россия. Хотя Москва неоднократно заявляла: никаких проблем для вывоза зерна нет. На этой неделе наш глава МИДа Лавров встречался по этому поводу с турецким коллегой Чавушоглу. Согласовали план действий: Анкара поможет с разминированием акватории в районе Одессы и будет сопровождать сухогрузы до нейтральных вод. Дальше до Босфора - уже наши корабли. Вот только Киев это почему-то не устраивает. Ну а украинские журналисты вообще в такие мелочи не вникают. У них своя повестка.

"Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично: избавить восток Украины от давления неонацистского режима. Вот чем мы занимаемся. А зерно может свободно транспортироваться в пункт назначения, со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он ещё чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Чёрное море", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Причем, это только один из вариантов, которым может воспользоваться Украина. Президент Путин озвучил аж шесть маршрутов экспорта. Первый как раз через подконтрольные Киеву черноморские порты. Акватории придется разминировать. Россия же обещает не использовать безопасные коридоры для наступательных действий. Второй путь - через Азовское море. Бердянск и Мариуполь, под нашим контролем, но в полном распоряжении Киева. Третий вариант через Дунай и Румынию. Четвертый - через Венгрию. Пятый железнодорожный маршрут - через Польшу. "Переобуть" составы из-за разницы ширины колеи - дело всего нескольких часов.

"И, наконец, самое простое – это вывоз через территорию Белоруссии. Самое лёгкое и самое дешёвое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше – в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Но это не наш вопрос. Во всяком случае, Президент Белоруссии Александр Григорьевич ставит вопрос именно так: если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует – вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Белоруссию. Никто не мешает. Так что проблемы с вывозом зерна с Украины не существует", - отметил Путин.

То есть Москва прямо говорит: вам нужно зерно? Приходите и забирайте. Так в чём же тут шантаж, обозначенный Блинкеном? Все эти маршруты экспорта Запад не интересуют. Им важно самим шантажировать. Кроме новых обвинений России в общечеловеческом злодействе под предлогом защиты сухогрузов с украинским зерном от нашего военного флота, уже идет речь о передаче Украине противокорабельных ракет. А Киев, ссылаясь на невозможность поставок, затягивает расплату за уже поставленное оружие. Ну а куда пропадает зерно на самом деле, на этой неделе рассказали в Минобороны.

"Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна", - сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Провокация с зерном, в отличие от той же Бучи, долгоиграющая. Для многих уже очевидно, что продовольственные проблемы в ближайшем будущем неизбежны. И на протяжении всего этого кризиса обвинять в нем можно будет Россию. Мол, помните, тогда в 2022-м она отобрала у нас украинское зерно. Зерно, которого по большому счету, толком и не было. Но на голодный желудок этого будет уже не понять.

Александр Огородников, "В Центре событий", "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"