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Эксперт: Адресность программы "Индустриальные кварталы" обеспечит успешность ее реализации

16:30
  • пятница
  • 10 июня 2022

Москва очень быстро реализует новые форматы

Программа "Индустриальные кварталы" даст рост качества жизни на прилегающих территориях. Как рассказала независимый международный консультант по городскому развитию и современной архитектуре Ирина Ирбитская, успех реорганизованных кварталов будет зависеть от адресности программы по отношению сложившимся в окружении укладам.

"Если кварталы предоставят им не только сервисную среду, но и возможность продолжать свою деятельность на новом эволюционном уровне, такие кварталы дадут взрывной рост качества жизни на прилегающих территориях", - отметила она.

По мнению эксперта, столица очень быстро воплощает в жизнь новые форматы. "Я полагаю, что индустриальные кварталы нового формата, с полнокровной городской жизнью, мы увидим на месте проектируемых территорий", - сказала Ирина Ирбитская.

Ранее стало известно, что комплексное развитие ждет бывшие промзоны "Южное Бутово" и "Автомоторная". Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Эксперты высоко оценили данную инициативу.

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