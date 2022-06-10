Эксперт: Адресность программы "Индустриальные кварталы" обеспечит успешность ее реализации

Москва очень быстро реализует новые форматы

Программа "Индустриальные кварталы" даст рост качества жизни на прилегающих территориях. Как рассказала независимый международный консультант по городскому развитию и современной архитектуре Ирина Ирбитская, успех реорганизованных кварталов будет зависеть от адресности программы по отношению сложившимся в окружении укладам.

"Если кварталы предоставят им не только сервисную среду, но и возможность продолжать свою деятельность на новом эволюционном уровне, такие кварталы дадут взрывной рост качества жизни на прилегающих территориях", - отметила она.

По мнению эксперта, столица очень быстро воплощает в жизнь новые форматы. "Я полагаю, что индустриальные кварталы нового формата, с полнокровной городской жизнью, мы увидим на месте проектируемых территорий", - сказала Ирина Ирбитская.

Ранее стало известно, что комплексное развитие ждет бывшие промзоны "Южное Бутово" и "Автомоторная". Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Эксперты высоко оценили данную инициативу.

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