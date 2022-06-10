Россия и Туркмения договорились о сотрудничестве по биобезопасности

Декларацию подписали президенты двух стран

Москва и Ашхабад договорились о сотрудничестве в области биологической безопасности. Это один из пунктов декларации, подписанной по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Сердара Бердымухамедова.

"Россия и Туркменистан подтверждают готовность развивать сотрудничество на основе Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и правительством Туркменистана по вопросам обеспечения биологической безопасности от 1 апреля 2021 года" - говорится в документе.

Отмечается, что страны намерены использовать накопленный опыт в сфере медицины для предупреждения новых эпидемий. В декларации также подчеркивается, что Путин и Бердымухамедов считают необходимым развивать экономическое сотрудничество двух стран, используя потенциал Евразийского экономического союза, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"