Блокированные в Северодонецке боевики пошли на переговоры

Националисты пытаются выдвигать условия

Украинские боевики, заблокированные на заводе "Азот" в Северодонецке, вышли на переговоры. Националисты пытаются выдвигать условия своего выхода с предприятия.

"Отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия. Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен. Отправляются обдумывать", — написал в Telegram посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Посол подчеркнул, что немногочисленная группировка на "Азоте" покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны. При этом на территории завода есть мирные жители, точное число неизвестно. Некоторые из них связываются с родными, подтверждают, что живы и прячутся в бомбоубежищах. Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие ВСУ насильно удерживают в подземных сооружениях "Азота" "сотни жителей города и сотрудников предприятия. Они заминировали емкости с ядовитыми химикатами, чтобы взорвать их при отступлении.

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