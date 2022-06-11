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За сутки в России госпитализировано 1362 больных коронавирусом

11:31
  • суббота
  • 11 июня 2022

В стране упал уровень коллективного иммунитета

За сутки в России госпитализировано 1 362 больных коронавирусом, всего зафиксировано 3 627 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 373 184 человека с COVID-19, умерло 379 955 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

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В Москве госпитализировано 118 человек, зарегистрировано 220 новых больных, всего в столице 2 773 323 инфицированных, скончались 43 882 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снова снизился, теперь он находится на отместке в 27,9%. Первый компонент вакцины приняли 92,2 миллиона человек, полностью прошли вакцинацию 87 миллионов граждан. Неделю назад уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышал 31%.

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