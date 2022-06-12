В России госпитализированы с коронавирусом ещё 819 человек

Начались испытания вакцины для детей

За сутки в России госпитализировано 819 больных коронавирусом, всего зафиксировано 3 403 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 376 587 человек с COVID-19, умерло 380 020 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 103 человека, зарегистрировано 217 новых больных, всего в столице 2 773 540 инфицированных, скончались 43 895 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Первые пять детей от 9 до 11 лет получили вакцину от коронавируса в рамках исследований. Как сообщил ан этой неделе директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, детям ввели 1/10 взрослой дозы препарата. Нежелательных побочных реакций у них не зафиксировано.

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