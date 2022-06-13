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В России госпитализировано за сутки 724 больных коронавирусом

12:03
  • понедельник
  • 13 июня 2022

Сняты ограничения для сотрудников МВД

За сутки в России госпитализировано 724 больных коронавирусом, всего зафиксировано 2 996 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 379 583  человека с COVID-19, умерло 380 076 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

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В Москве госпитализировано 118 человек, зарегистрировано 180 новых больных, всего в столице 2 773 720 инфицированных, скончались 43 906  пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

В МВД отменили введенный из-за пандемии запрет сотрудникам выезжать за рубеж. Сообщается, сто для полицейских открыты 15 стран, в том числе Вьетнам, Куба, Турция и Китай.

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