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Роспотребнадзор рекомендовал усилить меры профилактики оспы обезьян

17:39
  • пятница
  • 10 июня 2022

Медработники должны выявлять граждан с симптомами среди приезжих

Усилить меры по выявлению лиц с симптомами оспы обезьян, - с такими рекомендациями выступил Роспотребнадзор. Речь идет, в первую очередь, о гражданах, контактировавших с приезжими из эпидемически неблагополучных стран.

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"С целью недопущения осложнения эпидемической ситуации по оспе обезьян на территории РФ необходимо: ... усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, прибывших из эпидемически неблагополучных стран", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора.

Медицинскому персоналу поручено обеспечить тщательный сбор анамнеза у лиц, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян – чтобы установить источник заражения. В первую очередь это относится к прибывшим из-за рубежа в течение 21 дня.

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