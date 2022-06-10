Роспотребнадзор рекомендовал усилить меры профилактики оспы обезьян

Медработники должны выявлять граждан с симптомами среди приезжих

Усилить меры по выявлению лиц с симптомами оспы обезьян, - с такими рекомендациями выступил Роспотребнадзор. Речь идет, в первую очередь, о гражданах, контактировавших с приезжими из эпидемически неблагополучных стран.

"С целью недопущения осложнения эпидемической ситуации по оспе обезьян на территории РФ необходимо: ... усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, прибывших из эпидемически неблагополучных стран", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора.

Медицинскому персоналу поручено обеспечить тщательный сбор анамнеза у лиц, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян – чтобы установить источник заражения. В первую очередь это относится к прибывшим из-за рубежа в течение 21 дня.

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