Минздрав заявил о рекордном уровне удовлетворенности россиян медпомощью

Он достиг максимального показателя

Россияне сегодня как никогда удовлетворены уровнем медицинской помощи. Показатель этой удовлетворенности достиг максимальных значений, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня мы получили предварительные цифры, констатируем, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью возрос по сравнению с предыдущими годами и достиг одного из максимальных за предыдущий период", - цитирует министра РИА Новости.

Выступая на торжественном приеме по случаю выборов в Российскую академию наук, Мурашко заявил, что разработки в области медицины должны быть ориентированы на практическое применение. По слова главы Минздрава, основное внимание нужно уделять направлениям, позволяющим сократить смертность и инвалидность.

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