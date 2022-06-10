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Минздрав заявил о рекордном уровне удовлетворенности россиян медпомощью

17:57
  • пятница
  • 10 июня 2022

Он достиг максимального показателя

Россияне сегодня как никогда удовлетворены уровнем медицинской помощи. Показатель этой удовлетворенности достиг максимальных значений, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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"Сегодня мы получили предварительные цифры, констатируем, что уровень удовлетворенности населения медицинской помощью возрос по сравнению с предыдущими годами и достиг одного из максимальных за предыдущий период", - цитирует министра РИА Новости.

Выступая на торжественном приеме по случаю выборов в Российскую академию наук, Мурашко заявил, что разработки в области медицины должны быть ориентированы на практическое применение. По слова главы Минздрава, основное внимание нужно уделять направлениям, позволяющим сократить смертность и инвалидность.

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