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Учения Тихоокеанского флота сняли на видео

18:27
  • пятница
  • 10 июня 2022

Корабли и авиация нанесли удары высокоточным оружием по условному противнику

Группировка сил Тихоокеанского флота успешно провела учения в дальней морской зоне. В манёврах приняли участие большие и малые противолодочные корабли и корветы, фрегат "Маршал Шапошников", а так же авиация.

Кульминацией манёвров стала отработка действий по нанесению удара высокоточным оружием морского базирования по отряду кораблей условного противника. Экипажи выполнили весь алгоритм, за исключением пуска крылатых ракет.

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