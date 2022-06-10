Учения Тихоокеанского флота сняли на видео

Корабли и авиация нанесли удары высокоточным оружием по условному противнику

Группировка сил Тихоокеанского флота успешно провела учения в дальней морской зоне. В манёврах приняли участие большие и малые противолодочные корабли и корветы, фрегат "Маршал Шапошников", а так же авиация.

Кульминацией манёвров стала отработка действий по нанесению удара высокоточным оружием морского базирования по отряду кораблей условного противника. Экипажи выполнили весь алгоритм, за исключением пуска крылатых ракет.

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