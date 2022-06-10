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Четверо детей госпитализированы с отравлением в Подмосковье

18:33
  • пятница
  • 10 июня 2022

Обстоятельства ЧП выясняет прокуратура

Четверо несовершеннолетних жителей подмосковного Долгопрудного госпитализированы с отравлением. Выяснилось, что детям стало плохо после применения в квартире перцового баллончика.

"Сегодня после распыления перцового баллончика в квартире, расположенной в городском округе Долгопрудный, были госпитализированы в медицинское учреждение четверо малолетних детей с признаками отравления", - сообщила в Telegram прокуратура Московской области.

Обстоятельства ЧП будут установлены после проверки, которую уже начала прокуратура. Следователи выяснят, как воспитывали ребят родители и дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

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