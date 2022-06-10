Лондон не связывался с руководством ДНР по поводу британских наемников

Судьба граждан власти Великобритании не интересует

Британским властям нужна "картинка", а судьба граждан их не интересует. Это подтверждается и тем, что Лондон до сих пор не связался с руководством Донецкой народной республики по поводу осужденных британских наемников.

"Им нужна просто картинка. Никто не выходил на связь... они вообще считают, что это территория, которой не существует, и это выше их достоинства, наверное, разговаривать с руководителями нашей страны. Но это лишний раз подчеркивает, что их граждане им не нужны", - заявил в эфире телеканала "Россия 1" замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Трое плененных в Мариуполе иностранцев были приговорены к расстрелу судом ДНР 9 июня. Это двое подданных Великобритании - Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в Донецке. По законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. В Москве подчеркивали, что участвующие в боевых действиях на стороне Украины иностранные наемники не являются комбатантами и Женевская конвенция по обращению с военнопленными на них не распространяется.

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