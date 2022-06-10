ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лондон не связывался с руководством ДНР по поводу британских наемников

18:57
  • пятница
  • 10 июня 2022

Судьба граждан власти Великобритании не интересует

Британским властям нужна "картинка", а судьба граждан их не интересует. Это подтверждается и тем, что Лондон до сих пор не связался с руководством Донецкой народной республики по поводу осужденных британских наемников.

Суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни
Лондон призвал Москву к гуманному обращению с британскими наемниками

"Им нужна просто картинка. Никто не выходил на связь... они вообще считают, что это территория, которой не существует, и это выше их достоинства, наверное, разговаривать с руководителями нашей страны. Но это лишний раз подчеркивает, что их граждане им не нужны", - заявил в эфире телеканала "Россия 1" замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Трое плененных в Мариуполе иностранцев были приговорены к расстрелу судом ДНР 9 июня. Это двое подданных Великобритании - Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в Донецке. По законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. В Москве подчеркивали, что участвующие в боевых действиях на стороне Украины иностранные наемники не являются комбатантами и Женевская конвенция по обращению с военнопленными на них не распространяется.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Иностранные наемники обвиняемые в боевых действиях на территории ДНР
Иностранные наемники обвиняемые в боевых действиях на территории ДНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.