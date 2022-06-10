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Данные миллиона клиентов Delivery Club снова слили в сеть

19:36
  • пятница
  • 10 июня 2022

Это второй файл с персональной информацией пользователей службы доставки

Данные клиентов службы доставки Delivery Club снова слиты в сеть. В интернете появился второй файл, содержащий 1,2 миллиона строк информации о заказах. Первая часть украденных данных появилась в сети 20 мая. Delivery Club утверждал, что документ содержит только информацию о заказах и не затрагивает банковские реквизиты.

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"Выложенный тогда файл, с чуть более 1 миллионом строк, содержал в имени part1. И вот сейчас в свободный доступ был "слит" еще один файл с данными "Delivery Club" с part2 в имени", - сообщается в Telegram-канале "Утечки информации". РИА Новости уточняет, что канал администрирует основатель и технический директор DeviceLock DLP Ашот Оганесян.

В сообщении отмечается, что всего в интернет попало 1,19 миллиона строк такого же формата, как и в первом фрагменте. В общей сложности в свободном доступе оказалось 2,2 миллиона записей с заказами "Delivery Club.

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