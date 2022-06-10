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Инфляция в Европе достигла экстремального уровня

20:03
  • пятница
  • 10 июня 2022

В ЕЦБ такое положение дел считают неприемлемым

Нынешние показатели инфляции в странах еврозоны экстремально высоки и неприемлемы. Защитить государства ЕС от дальнейшего роста цен может только жесткая денежно-кредитная политика со стороны Европейского центробанка, заявил член совета управляющих ЕЦБ Мартиньш Казакс. Он уверен, что политика банка полностью оправдана, сообщает Bloomberg.

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Инфляция в еврозоне по итогам мая достигла 8,1% в годовом выражении. Это рекордный показатель с момента внедрения евро в 2002 году. Быстрый рост цен характерен и для других развитых стран. В частности, в США годовая инфляция достигла 8,6% — наивысшего показателя с 1981 года.

Накануне выступления Казакса европейский регулятор пообещал повысить базовую ставку — с нулевого уровня, на котором она по-прежнему находится. Это произойдет впервые за 10 лет, если такое решение примет совет управляющих на заседании в июле.

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